Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 09:47
Hangi kurumlara atanırsam hızlıca tayin isteyebilirim?

Sizce 4001 kodlu personel alan hangi kurumlara atanirsam hızlı bir şekilde kendi memleketime (İstanbul) kısa sürede tayin isteyebilirim??

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