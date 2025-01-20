Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 09:48
Vakıfbank Promosyon Güncellemesi Geri Sayımı

Yok bankaya yazı, yok tekit derken

Çok bekledik,

Çok sabrettik,

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.

Bu başlık takip etmek isteyen arkadaşlar için açılmıştır.

Bugünü yani 20 Ocak 2025 itibariyle 1 Ekim 2025'te promosyonu alacağımızı varsayarsak;

ŞAFAK 255

Atarsa 254

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