Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi ?(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.? hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.

ibaresi yer almaktadır..buna istinaden 2 yılda bir olan iller arası 1 yıla mı düştü acaba..