Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2025 10:04
yurt dışı görevlentirme tıbbı sekreter

selamlar

Tıbbi sekreter olarak biz başvurabiliyormuyuz

ben istatistikte çaşılıyorum

yazı işleri veriler falan filan

bulundugu yerde üç yıl diyor mesela ben bunu tıbbi sekreter olarak toplam görev süremi yazsam

nasıl olmalı anlamadım

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