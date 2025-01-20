Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 10:45
EKPSS yer değiştirme

EKPSS ile bulunduğum şehirden başka şehire atandıktan hemen sonra bir defaya mahsus olmak üzere engelli olduğum için atandığım şehire gitmeden yaşadığım ilde çalışabilir miyim? Böyle bir kanun çıkmış diye duydum doğru mudur? Doğruysa ne yapmalıyım? Bir de bu kural hangi birimlerde geçerli?


0m3r B3y
20 Ocak 2025 10:50

Not: Özellikle Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığ ve Adalet Bakanlığını bilmek istiyorum.

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