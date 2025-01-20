Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 11:02
Kurum değişikliği ?

Arkadaşlar kurum değişikliğinde şartlar neler? 8 senelik katibim. Örneğin bulunduğum ildeki üniversiteye geçiş yapabilmek için işleyiş nasıl, nereye dilekçe vermeliyim, muvafakat kısmına bakanlık mı komisyon mu bakıyor ? bilgisi olan yada geçiş yapmış arkadaşlardan yardım istiyorum.


turcinsaniant
Aday Memur
20 Ocak 2025 11:25

takip++


yusuf132
Memur
20 Ocak 2025 12:15

Dilekçeyi Öncelikle geçeceğin kuruma veriyorsun geçeceğin kurum da seni komisyon başkanlığından istiyor komisyon Başkanlığı da görüş bildirip bakanlığa yazı yazıyor bakanlıkta genelde ret cevabı veriyor komisyonda sana Red cevabını tebliğ ediyor işleyiş bu şekilde oluyor

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