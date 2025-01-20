Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ocak 2025 11:11
emeklilik hakkında.

merhaba forum üyeleri...

aşağıda yazdığım emeklilik ile bilgisi olanlardan bilgi almak isterim..

01/01/1997 sgk girişliyim dolası ile eyt vuruyor...

01/01/1997 ile 01/12/2012 tarihleri arasında 2114 gün sgk (4a) gün sayım var...

12/10/2013 ile 2025 günümüze (13yıl) 4680 gün emeklisandığı (4c) gün sayım war...

merak ettiğim?

1---birleştirilen emekliliklerde son 7 yıl la mı bakıyorlar? yani ben emekliliğimi istediğim zaman memur emeklisi maaşındanmı maaaşım bağlanır yoksa normal sgk danmı?

2---emekliliğimi istediğim takdirde 13 yıllık tazminatımda bir kayıp olurmu?

teşekkürler..


debug
Genel Müdür
20 Ocak 2025 12:02

1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem. (%70 abo)

2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.(%65 abo)

3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem.(%50 abo)

Bu tarihlere göre hesaplama yapılıyor. Yani bu 3 tarih verileri alınıp ayrı ayrı hesaplanıp sonra çıkan rakamlar toplanıp maaşınız hesaplanacak. Sizin sigorta başlangıcınız 2008 öncesi olduğu için Son 7 yılınıza bakılır(2008 sonrası işe girenleriçin hepsine bakılıyor) 4c'li olduğunuz için emekliliğiniz de oradan olacak.


ofluselimy
20 Ocak 2025 13:26

teşekkürler..

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