Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 12:08
Eş Durumu Görevlendirme

Merhaba eşim kültür bakanlığında çalışıyor. Eş durumundan atamam olmadı. Görevlendirme isteyebilir miyim? İsteyebiliyorsam nasıl bir yol izlemeliyim? Daha önce bu şekilde yapılan bir emsal durum var mı acaba?


m.r_f
Memur
20 Ocak 2025 12:53

İsteyebilirsiniz tabi, istemek en doğal hakkınız. Kurum müdürünüzle ve sonrasında İlçe Müdürünüzle görüşmeniz gerekli. Durumunuzu arz edin ve görevlendirme isteğinizi belirtin. İl içiyse pek sorun olmaz, Valilik onayıyla çözülüyor. Ama iller arası olacaksa biraz zor gibi. Bakanlık onayına gidiyor ve Bakanlık personel işlerini arayıp baya yalvarmanız gerekebilir.

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