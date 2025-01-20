Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 12:18
Şarkta ücretsiz izin sonrası süre hesabı

Merhaba 2.şark için gittiğim 2 yıl süresi olan şark ilinde 1 Ağustosta göreve başladım.Bu sene tayinciyim ama 4 ay ücretsiz izin kullandım.Sizce yaza genel atama döneminde mi dönerim yoksa Aralık a kadar bekletirler mi?Yönetmelikte de 3 aya kadar eksik şark şark hizmetinden sayılır diyor...

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