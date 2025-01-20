KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 12:20
Dil tazminatı hakkında

Merhaba. Dil tazminatını yüzdesel olarak mı hesaplıyorlar yoksa sabit bir tutar mı var ben anlamadım kimi yerde şu seviyeye şu kadar tl yazıyor kimi yerde maaşın yüzde şu kadarı olarak yazıyor.

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