Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 12:21
Şarkta ücretsiz izin sonrası süre hesabı

Şarkta ücretsiz izin sonrası süre hesabı

Merhaba 2.şark için gittiğim 2 yıl süresi olan şark ilinde 1 Ağustosta göreve başladım.Bu sene tayinciyim ama 4 ay ücretsiz izin kullandım.Sizce yaza genel atama döneminde mi dönerim yoksa Aralık a kadar bekletirler mi?Yönetmelikte de 3 aya kadar eksik şark şark hizmetinden sayılır diyor...

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