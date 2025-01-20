Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 12:21
Ücretsiz izin sonrası şark süre hesabı

Şarkta ücretsiz izin sonrası süre hesabı

Merhaba 2.şark için gittiğim 2 yıl süresi olan şark ilinde 1 Ağustosta göreve başladım.Bu sene tayinciyim ama 4 ay ücretsiz izin kullandım.Sizce yaza genel atama döneminde mi dönerim yoksa Aralık a kadar bekletirler mi?Yönetmelikte de 3 aya kadar eksik şark şark hizmetinden sayılır diyor...


Brse
Memur
20 Ocak 2025 16:18

Bekletirler. Ya da bir dahaki atamaya kayar. Ücretsiz izinler şarktan sayılmıyor r


Mehmet44155
Aday Memur
20 Ocak 2025 16:26

Bekleyecek olsam bu sene tayinci olmam 2 yıl aralıkta doluyor

Brse, Dün

Bekletirler. Ya da bir dahaki atamaya kayar. Ücretsiz izinler şarktan sayılmıyor r

Toplam 2 mesaj

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