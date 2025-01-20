Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 12:55
Karretokonus hastalığı ve dilim raporu

arkadaslar sag gozumde karetokonus var gozlukle yuzde 40 goruyorum sol gozde de bozukluk var c ye yada d dilime girebilir miyim

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