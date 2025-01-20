Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 13:13
Doğum İzni

Merhaba. Doğumdan sonra işe başlamam gereken tarihi bir türlü hesaplayamadım. 2 ocakta işten ayrıldım, 12 ocakta 38.haftamda doğum yaptım. İşe başlamam gereken tarih nedir acaba? Yardımcı olabilen çıkar mı?

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