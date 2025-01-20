Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 13:21
Askerlik tekrar tecil edebilir miyim?

Herkese Merhaba. 25 yaşındayım ön lisans mezunuyum. Açık üni kaydım var ama devam etmediğim için pasif olarak gözüküyor. Askerliğimi daha önce sadece bir defa tecil etmiştim. 3 gün önce seyahat ederken polis çevirdi ve yoklama kaçağı olduğumu söyledi. 15 gün içerisinde Askerlik şubesine müracaat etmem gerektiğini belirtti. Yalnız başıma bakmakta yükümlü olduğum küçük bir kızım var. Tekrar tecil edebilir miyim? E devlet üzerinden tecil etme seçeneği çıkıyor ancak herhangi bir adım atmadan önce sizlere sormak istedim. Bu konuda bana yardımcı olabilecek biri var mı? Teşekkür ediyorum

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