Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 14:01
Emekli ikramiyesi

Jandarma da sözleşmeli olarak çalışan bir astsubay muvazzaf Astsubaliga geçişte tazminatı yanıyor eski astsubaylar emekli sandığından emekli ikramiyesi alıyor sonradan muvazzaf olanlar emekli olurken bir tazminat alacaklarmi bilgisi olan varmi

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