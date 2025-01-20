Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2025 14:06
eş durumu sonrası iller arası hk. acil bilgi

eş durumu mazereti ile atandığım ilde 2 yıldan fazla çalıştım ancak 17. ayda mazeretim bitmişti(yani eşimin farklı bir ile tayini çıkmıştı) ocak ayındaki iller arasına başvurdum. başvurum reddedilir mi ? Bilgisi olan var mı yada daha önceden başından böyle bir olay geçen varmıdırrrr

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