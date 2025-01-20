Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


20 Ocak 2025 15:33
tanışma

selamlar 50 yaşında devlet memuruyum daha önce bir evlilik yaptım ciddi düşünen yaşıma uygun bir hanımefendi ile tanışmak istiyorum tşk ederim

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