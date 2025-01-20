KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 15:41
çsb yerleştirme sonuçları açıklandı

hayırlı olsun


Kor0430
Aday Memur
20 Ocak 2025 15:45
kaç ile kapatmiş

Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
20 Ocak 2025 16:07

iibf - 81,15 ( Muş)

mühendis - 80,05 ( Ağrı)


suigeneris0007
Aday Memur
20 Ocak 2025 16:45
Eskişehir 83.45
Toplam 3 mesaj

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