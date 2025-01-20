Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


20 Ocak 2025 16:07
MEB sözleşmeli personellerde eş durumu tayini talep toplama

MEB sözleşmeli personellerde (büro personeli,hemşire, avukat vb. ) 3+1 e tabi olan 2023 ocaktan sonra işe başlayan personellerden eş durumu mazeretiyle il dışı tayin talebi topluyor. Bu konuda başka bilgisi olan var mı kesin olacak mı?

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Sözlük

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