İzmir adliyesi zabıt katipliği

2023 yılında 172 sözleşmeli katip alımı olmuş ve en az 97 kelime sayısı ile mülakata çağırılan olmuş. Bu sene alım olduğu vakit sizce kelime ve puan bandı yine böyle olur mu?

2023 yılında 172 sözleşmeli katip alımı olmuş ve en az 97 kelime sayısı ile mülakata çağırılan olmuş. Bu sene alım olduğu vakit sizce kelime ve puan bandı yine böyle olur mu?