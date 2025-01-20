Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 16:48
İzmir adliyesi zabıt katipliği
2023 yılında 172 sözleşmeli katip alımı olmuş ve en az 97 kelime sayısı ile mülakata çağırılan olmuş. Bu sene alım olduğu vakit sizce kelime ve puan bandı yine böyle olur mu?

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