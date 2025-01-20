Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 16:49
Görev esnasında kişisel silahını kullanmak

Herkese hayırlı günler abiler. Beylik silahım sürekli tutukluk yaptığından dolayı kendime şahsi bir silah temin edip, onu taşıyordum. Daha sonrasın da Görev esnasında şahsi silahımı kullanmak zorunda kaldım. (Şahıs bıçak ile üzerine koşuyordu bacağından vurdum) Disiplin olarak adli yönden problem yaşayacağımı düşünmüyorum, idari yönden daha önce bundan ceza alan varmı ? Veya ceza almayan yardımcı olabilirseniz sevinirim iyi günler Allah korusun.


alp3588
Şef
20 Ocak 2025 18:03

Geçmiş olsun devrem , bir sorun olmaz eski disiplin yönetmeliğinde ? demirbaş harici silahla göreve çıkmanın ? cezası vardı, sonradan demirbaş silahı ile göreve çıkmamanın cezası vardı 7068 khk ile , ama şimdi baktım bu madde de yok yani birşey olmaz idari olarak . İfadede yine de beylik tabancasının yanında olduğunu belirtmeni tavsiye ederim.

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