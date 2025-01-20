Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2025 16:50
EŞ DURUMU TAYİNİ

merhaba, ben devlet hastanesinde sözleşmeli sağlık personeliyim eşim polis memuru. Bu yıl eşimin tayini çıkacak. Eş durumu tayini yapabilmem için nasıl bir yol izlemem lazım? Yeni iş yerinde başlama yapması gerekiyor mu? yoksa tayin belgesi yeterli mi? şimdiden teşekkür ederim

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