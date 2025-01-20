Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 17:12
KBS 2.Müracaat Başladı Ama Mağduriyet Devam Ediyor
Bakanlık o kadar tepki almasına rağmen hizmet süresi güncellemesini neden yapmıyor? Öğretmen olmadan önce; - askerlikte geçen süreler - memurlukta geçen süreler neden sayılmıyor neden sendikalar gündemde tutmuyor. Mağduriyetin devam etmesinin kime ne faydası var?

Çok Yazılan Konular

Aralık Sınav göreviMaaş farkı maaşla birlikte mi yatıyor?Auzef 28-29 aralik sinav ucreti2025 il ve ilçe emri21 saat üstü derse zorlamakDoktora yapmak istiyorumMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Alan DeğişikliğiBölge normu nasıl belirlenir?Doğum İzni

Sözlük

lion 2 havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun 2 silgi gibi tükenmek 5 çekici 1 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 18 ocak dünya sözlük günü 1 pazartesi günü 2 dil çıkarmak 1 nohut mu kuru fasulye mi 5 entrika 3

Son Haberler

Ünlü perakende zinciri halka arz oluyorPolis yaralama olayının peşini bırakmadı: 5 tutuklamaErdoğan: Egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisiyizBorsa günü yükselişle tamamladıBakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Mülteciler güvenle evlerine dönecek

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım