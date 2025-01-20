KBS 2.Müracaat Başladı Ama Mağduriyet Devam Ediyor

Bakanlık o kadar tepki almasına rağmen hizmet süresi güncellemesini neden yapmıyor? Öğretmen olmadan önce; - askerlikte geçen süreler - memurlukta geçen süreler neden sayılmıyor neden sendikalar gündemde tutmuyor. Mağduriyetin devam etmesinin kime ne faydası var?

Bakanlık o kadar tepki almasına rağmen hizmet süresi güncellemesini neden yapmıyor? Öğretmen olmadan önce; - askerlikte geçen süreler - memurlukta geçen süreler neden sayılmıyor neden sendikalar gündemde tutmuyor. Mağduriyetin devam etmesinin kime ne faydası var?