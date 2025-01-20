Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 17:25
hizmet yılının eksik yazılması

2017 de sözleşmeli atandım.2021 de kadroya geçtim ve bu ay uzman öğretmen oldum ancak e bordro da kadrolu çalıştığım yıl(4/4) şeklinde yazıyor. normal süre den az.sözleşmeli atanan hocalarım sizde de bu şekilde mi?hak kaybına mı uğruyorum?

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