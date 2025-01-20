Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 17:39
İstanbul ne zaman şarka gönderir?

6 yıldır İstanbul'dayım bu sene şarka gönderme durumları olur mu ne zamana kadar bekleyeceğiz


ikosunbabasi
Aday Memur
20 Ocak 2025 22:09

Zor.personel subeye dilekce ver.yerine ipka vermesinler


Brse
Memur
20 Ocak 2025 22:30

Hiçbir zaman ..


Anderson1
Şef
21 Ocak 2025 00:32

14 senede zor kaçtım


gbakdeniz
21 Ocak 2025 00:46
14 senede anca kaçabildim

under09
Memur
21 Ocak 2025 00:49

moralini bozma gidemiyorum diye sen yaz gelirse gidersin belli olmuyor o iş tanıdığım çok var 3. 5 yılın da şarka giden aynı şekilde 12 14 yıl kalıp öyle giden de var uzun yıllar kalan kendileri ibka verip kalmayı tercih edenlerdi benim bildiklerim böyle ha isteyipte gidemeyen var mı ilk şarkına onu bilmiyorum


holhon66
Aday Memur
21 Ocak 2025 10:47
bu sene gönderseler keşke İstanbul yol trafik kira 6 yıldır çok yordu ek görevler vs vs
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri14 günlük maaş farkı ödemesiİl emniyet müdürleri toplantısı sonuçlarıÖğretmen maaşları polis maaşını geçtiPolis maaşının gerilemesi2025 Şubat mazeret ataması Polis sandığı ikramiye tutarını güncellemişİbka adaletsizliği

Sözlük

şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 2 kahve içmek 2 teoman 2 kim o diyene benim demek 2 havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun 2 mürekkep yalamak 1 ilginç ifadeler 1 gezegen dizilimi 1 Fakir pastası 2 dil çıkarmak 1

Son Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı2024 yılında 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiYangında, öğretmenden yürek burkan açıklamaDolar ve euro ne kadar oldu?12 yaşındaki Eslem'in acılı babası konuştu

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi