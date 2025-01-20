Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ocak 2025 17:42
YÖK Görevde Yükselme

YÖK Bu sınavı gelenek haline getirip her yıl veya düzenli yıllarda yapar mı? Önümüzdeki sınav ne zaman gerçekleşir?

Ayrıyeten özlük biriminin çözemediği şu soruyu sormak istiyorum. 2025 9 eylül'de üç yılını dolduracak hizmetli memur 2025 ağustos 14'te yedek subay olarak askere giderse askerdeyken gerçekleşecek görevde yükselme sınavına girebilir mi? Girerse üç yılını askerde geçirdiği süre eklenir mi?

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