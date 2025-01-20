Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Ocak 2025 17:57
UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ İŞLEMLERİ YARDIM!!

Arkadaşlar bunun son tarihi 17'si imiş. Biz ay sonuna kadar biliyorduk, kaçırdık. İlk defa da böyle bir sorun yaşadık. Görüş girişi için ne yapmak lazım bilgisi olan var mıdır?

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