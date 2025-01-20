Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 18:20
yedek subaylıktan ere düşürülme
arkadaşlar merhaba. sağlıkçı asteğmen olarak görev yaparken birkaç sorun yaşadım ve rdm sonrası psikiyatriye sevk edildim. psikiyatri doktoru uyum bozukluğu tanısı kpyup 1 ay sonra tekrardan kontrolü uygundur raporu verdi. şuan sağlıktan alakasız bir birimde asteğmen olarak görev yapıyorum. 1 ay sonra kontrolüm var ve sorunların aynı şekilde devam ediyor. süreç hakkında bilgi verebilecek var mı

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