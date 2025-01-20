yedek subaylıktan ere düşürülme

arkadaşlar merhaba. sağlıkçı asteğmen olarak görev yaparken birkaç sorun yaşadım ve rdm sonrası psikiyatriye sevk edildim. psikiyatri doktoru uyum bozukluğu tanısı kpyup 1 ay sonra tekrardan kontrolü uygundur raporu verdi. şuan sağlıktan alakasız bir birimde asteğmen olarak görev yapıyorum. 1 ay sonra kontrolüm var ve sorunların aynı şekilde devam ediyor. süreç hakkında bilgi verebilecek var mı

arkadaşlar merhaba. sağlıkçı asteğmen olarak görev yaparken birkaç sorun yaşadım ve rdm sonrası psikiyatriye sevk edildim. psikiyatri doktoru uyum bozukluğu tanısı kpyup 1 ay sonra tekrardan kontrolü uygundur raporu verdi. şuan sağlıktan alakasız bir birimde asteğmen olarak görev yapıyorum. 1 ay sonra kontrolüm var ve sorunların aynı şekilde devam ediyor. süreç hakkında bilgi verebilecek var mı