Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 18:52
Unvan değişikliği sınavı

Merhaba ikm olarak görev yapmaktayım. Üds ye girmeyi düşünüyorum ancak kaynak olarak ne kullanmam gerekiyor. Tavsiye verebilecek var mı acaba?

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