İzmir'de bir ortaokulda öğretmenlerin mezuniyet kutlaması

Konuya farklı bi açıdan bakmak istiyorum. Velev ki o mekan okul değil de özel bi mekan olsun. Yapılanlar ne derece doğru olurdu? Ortaokul mezuniyetinden bahsediliyor.

14-15 yaş civarı ÇOCUKlar mezun oluyorlar, öğretmenlerinin de katıldığı bir eğlence düzenleniyor. Bu gayet güzel, gayet olağan. Öğretmen arkadaşlar da çocukların heyecanına ortak oluyor, onlarla birlikte sevinip kutlama yapıyor. Buraya kadar her şey güzel. Ailelerin muhtemel haberi olmadan alkol eğlenceye dahil ediliyor ve ÇOCUK yaşta bireylerin dahil olduğu partide tüketiliyor. Hem özendiriliyor, hem de muhtelen çocuklar da alkol tüketiyor. Mekan okul değilse sorun yok mu yani?

Diğer bir senaryo; öğretmenler kendi arasında eğitim öğretimin bitişini kutluyor, ortamda bulunan herkes reşit ve kendi isteğiyle orada. Partinin bir noktasında alkol de dahil oluyor, ama kimse sızacak veya kusaak kadar abartmıyor. Ama bir sorun var, mekan okulun konferans veya spor salonu. Okulda alkol alınıyor!

Bu iki senaryoyu bir düşünün. Bene gerçek sorun okulda alkol tüketildi vs değil, gerçek sorun o ÇOCUK yaştaki bireylerin arasında bunun yapılması. Başlık "okulda öğrtmenlerin alenen alkol alması" değil, "öğretmenlerin çocukların önünde alkol alması" olmalıydı.

Şunu da ekleyeyim, şahsi görüşümdür; Sosyal medya ahmak işidir.