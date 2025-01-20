Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 19:22
İzmir'de bir ortaokulda öğretmenlerin mezuniyet kutlaması

Öğretmenlerin eğitim kurumu içerisinde alkol tüketmesi hele ki bunu ortaokulda yapması hangi akılla izah edilebilir,?


derin sessizlik
Memur
20 Ocak 2025 20:52

Her şeyi videoya cekmemeleri gerektigini anlamışlardır, telefonu elden bırakıp eglenemiyorlar mi. Yazık ettiler kendilerine


symphony19
Aday Memur
21 Ocak 2025 01:06
evet haklısınız ama akıllanmışlardır artık, bundan sonra okul bahçesinde içerken kamerayı kapatırlar.
derin sessizlik, Dün

Her şeyi videoya cekmemeleri gerektigini anlamışlardır, telefonu elden bırakıp eglenemiyorlar mi. Yazık ettiler kendilerine


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
21 Ocak 2025 06:18
yeni nesil böyle maalesef. hayatı kameraya çekmeden yaşayamıyorlar. ne yaparlarsa yapsın foto, video kaydına almak zorundalar sanki. yaptıkları yanlış ama görüntüler olmasa hiç bi şey olmazdı muhtemelen.
derin sessizlik, Dün

Her şeyi videoya cekmemeleri gerektigini anlamışlardır, telefonu elden bırakıp eglenemiyorlar mi. Yazık ettiler kendilerine


yvzhfz
Aday Memur
21 Ocak 2025 08:16
tek suç videoya çekmek herhalde.Video olmasaydı normaldi yani.Sizin gibileri de tespit edip görevden azletmek lazım

Braweheart01
Genel Müdür
21 Ocak 2025 10:53

işin alkol kısmı gerçekten kötü okulda olmamalı ama benim asıl taktığım yer mezuniyet gecesi öğretmenler niçin kutlama yapıyor? yoksa o öğretmenler de okuldan mezun mu oluyor videoları izledim adamlar mezuniyet şerefine şampanya patlatıyor bu ne heyecan arkadaş ilk kez mi öğrenci mezun ediyorsunuz


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
21 Ocak 2025 11:18
kardeş. yaptıkları yanlış ama kameraya çekmeselerdi muhtemelen bişey olmazdı lafını nerenle nasıl anlıyorsun acaba.
yvzhfz, 11 saat önce
tek suç videoya çekmek herhalde.Video olmasaydı normaldi yani.Sizin gibileri de tespit edip görevden azletmek lazım

egeliinci
Genel Müdür
21 Ocak 2025 11:44

Kameraya çekmeselerdi söylemi okulda sergilenen bu tutumu sanki meşru görüyor algısına sebeb olduğu için arkadaşta tepki vermiş, sorun okulda alkol tüketilmesi, özel hayatları kimseyi ilgilendirmez tabi de, kamera çekilmiş olmasına vurgu yapmak yanlış bence, burda sorun çocukların olduğu okul kreş park vb yerlerde kullanmama gerekliliğidir, olayı politize etmeden çocuk gelişimi açısından bakmalı

şaşkın tarihçi, 8 saat önce
kardeş. yaptıkları yanlış ama kameraya çekmeselerdi muhtemelen bişey olmazdı lafını nerenle nasıl anlıyorsun acaba.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
21 Ocak 2025 12:42
orası öyle. okulda alkol alınmasını savunabilecek öğretmen zaten götsin başka meslek yapsın zaten. katılıyorum. benim o olaydan ayrıca bahsettiğim insanların her yaptığı ufacık hareketi bile kayda alma arzularının aslında uzun vadede mutlaka başlarına bir bela getirdiğiydi.
egeliinci, 8 saat önce

Kameraya çekmeselerdi söylemi okulda sergilenen bu tutumu sanki meşru görüyor algısına sebeb olduğu için arkadaşta tepki vermiş, sorun okulda alkol tüketilmesi, özel hayatları kimseyi ilgilendirmez tabi de, kamera çekilmiş olmasına vurgu yapmak yanlış bence, burda sorun çocukların olduğu okul kreş park vb yerlerde kullanmama gerekliliğidir, olayı politize etmeden çocuk gelişimi açısından bakmalı


m.r_f
Memur
21 Ocak 2025 13:08

Konuya farklı bi açıdan bakmak istiyorum. Velev ki o mekan okul değil de özel bi mekan olsun. Yapılanlar ne derece doğru olurdu? Ortaokul mezuniyetinden bahsediliyor.

14-15 yaş civarı ÇOCUKlar mezun oluyorlar, öğretmenlerinin de katıldığı bir eğlence düzenleniyor. Bu gayet güzel, gayet olağan. Öğretmen arkadaşlar da çocukların heyecanına ortak oluyor, onlarla birlikte sevinip kutlama yapıyor. Buraya kadar her şey güzel. Ailelerin muhtemel haberi olmadan alkol eğlenceye dahil ediliyor ve ÇOCUK yaşta bireylerin dahil olduğu partide tüketiliyor. Hem özendiriliyor, hem de muhtelen çocuklar da alkol tüketiyor. Mekan okul değilse sorun yok mu yani?

Diğer bir senaryo; öğretmenler kendi arasında eğitim öğretimin bitişini kutluyor, ortamda bulunan herkes reşit ve kendi isteğiyle orada. Partinin bir noktasında alkol de dahil oluyor, ama kimse sızacak veya kusaak kadar abartmıyor. Ama bir sorun var, mekan okulun konferans veya spor salonu. Okulda alkol alınıyor!

Bu iki senaryoyu bir düşünün. Bene gerçek sorun okulda alkol tüketildi vs değil, gerçek sorun o ÇOCUK yaştaki bireylerin arasında bunun yapılması. Başlık "okulda öğrtmenlerin alenen alkol alması" değil, "öğretmenlerin çocukların önünde alkol alması" olmalıydı.

Şunu da ekleyeyim, şahsi görüşümdür; Sosyal medya ahmak işidir.


berkaydal
Şef
21 Ocak 2025 13:26

Ortada öğrenci yok görüntülerde. Görevden uzaklaştırıldılar diye haber çıktı. Soruşturma gereğidir.

Görüntüler üzerinden savunma hazırlarsa arkadaşlar herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği görülür.

Hukuken öğretmenleri zor durumda bırakacak hiçbir şey yok.

1. Şampanya deniyor. Buna dair bir keskinlik yok. İkincisi alkol deniyor, şampanya olsa bile alkolsüz olabilir.

2. Velevki alkol olsun bu durumda içtiklerine dair görüntü yok. Velevki içmiş olsunlar zaten mesai ya da görev tanımı içinde değiller havanın karanlık olduğu aşikar.

3. Görüntülerde öğrenci yok dolayısı ile öğretmenlik etiği ile bağdaştırılamaz.

En fazla memur vakarına yakışmayan davranış kapsamında soruşturma açılır. Bu da yukarıda belirttiğim konulardan dolayı doğru düzgün destek alırlarsa buna da usulden bir uyarı gelir. Ona da gerekçelerle itiraz edilirse ceza kalkar.

Bu yaptıkları davranışları kameraya alacak kadar kafası az çalışan bu arkadaşların bu savunmayı yapmasını beklemiyorum ama umarım iş bilen bir avukatla çalışırlar. :))


Sevdim-Seni
Genel Müdür
21 Ocak 2025 13:29

Radikal dinci örgüt propagandası, tiyatrosu yapan öğretmenlere ne yaptılarsa bu öğretmenlere de onu yapsınlar.

(Olay haziran ayı mezuniyet etkinliğinde olmuş, haberlere de çıkmış, yeni mi işlem yapılıyor. )


egeliinci
Genel Müdür
21 Ocak 2025 13:31

Hocam katılıyorum, olayın öznesi çocuk olmalı mekanın bir önemi yok, çocuğun olduğu her ortam okulda dahil park bahçe vb heryyer çocuk özelinde düşünülüp ona göre davranılması gerekir

m.r_f, 6 saat önce

Konuya farklı bi açıdan bakmak istiyorum. Velev ki o mekan okul değil de özel bi mekan olsun. Yapılanlar ne derece doğru olurdu? Ortaokul mezuniyetinden bahsediliyor.

14-15 yaş civarı ÇOCUKlar mezun oluyorlar, öğretmenlerinin de katıldığı bir eğlence düzenleniyor. Bu gayet güzel, gayet olağan. Öğretmen arkadaşlar da çocukların heyecanına ortak oluyor, onlarla birlikte sevinip kutlama yapıyor. Buraya kadar her şey güzel. Ailelerin muhtemel haberi olmadan alkol eğlenceye dahil ediliyor ve ÇOCUK yaşta bireylerin dahil olduğu partide tüketiliyor. Hem özendiriliyor, hem de muhtelen çocuklar da alkol tüketiyor. Mekan okul değilse sorun yok mu yani?

Diğer bir senaryo; öğretmenler kendi arasında eğitim öğretimin bitişini kutluyor, ortamda bulunan herkes reşit ve kendi isteğiyle orada. Partinin bir noktasında alkol de dahil oluyor, ama kimse sızacak veya kusaak kadar abartmıyor. Ama bir sorun var, mekan okulun konferans veya spor salonu. Okulda alkol alınıyor!

Bu iki senaryoyu bir düşünün. Bene gerçek sorun okulda alkol tüketildi vs değil, gerçek sorun o ÇOCUK yaştaki bireylerin arasında bunun yapılması. Başlık "okulda öğrtmenlerin alenen alkol alması" değil, "öğretmenlerin çocukların önünde alkol alması" olmalıydı.

Şunu da ekleyeyim, şahsi görüşümdür; Sosyal medya ahmak işidir.


egeliinci
Genel Müdür
21 Ocak 2025 14:14

Merak ettim radikal artı dinci üstelik örgüt propagandası, ne yapmışlar acaba

Sevdim-Seni, 6 saat önce

Radikal dinci örgüt propagandası, tiyatrosu yapan öğretmenlere ne yaptılarsa bu öğretmenlere de onu yapsınlar.

(Olay haziran ayı mezuniyet etkinliğinde olmuş, haberlere de çıkmış, yeni mi işlem yapılıyor. )


kimininduası
Aday Memur
21 Ocak 2025 17:22

Yeni öğretmen dediklerinin hepsi +45 yaşında :) izmir sonsuza kadar boomerlar tarafından kapatıldığından kpss?den derece yapıp mülakattan geçen YENİ NESİL ÖĞRETMENLER köylerden çıkamıyorlar.

şaşkın tarihçi, Bugün
yeni nesil böyle maalesef. hayatı kameraya çekmeden yaşayamıyorlar. ne yaparlarsa yapsın foto, video kaydına almak zorundalar sanki. yaptıkları yanlış ama görüntüler olmasa hiç bi şey olmazdı muhtemelen.
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