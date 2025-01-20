Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 19:22
İzmirde bir ortaokulda alenen öğretmenlerin alkol alması

Öğretmenlerin eğitim kurumu içerisinde alkol tüketmesi hele ki bunu ortaokulda yapması hangi akılla izah edilebilir,?


derin sessizlik
Memur
20 Ocak 2025 20:52

Her şeyi videoya cekmemeleri gerektigini anlamışlardır, telefonu elden bırakıp eglenemiyorlar mi. Yazık ettiler kendilerine

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