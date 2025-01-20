İstanbul Polisi

Ya biraz önce sosyal medyada haber gördüm çıldırdım.

İstanbulda çalışmış bir abiniz olarak 3-4 çakala gereğini yapmamanız zoruma gitti. Ulan zaten bu çakallarda uyuşturucu madde var niye acizlik gösteriyorsun. Gerekirse takviyede çağır çökün alın amk.

Tamam anlıyorum müdürün amirin gram şeylerinde değil ama şu görüntüyüde vermeyin ya.