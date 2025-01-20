Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 19:27
İstanbul Polisi

Ya biraz önce sosyal medyada haber gördüm çıldırdım.

İstanbulda çalışmış bir abiniz olarak 3-4 çakala gereğini yapmamanız zoruma gitti. Ulan zaten bu çakallarda uyuşturucu madde var niye acizlik gösteriyorsun. Gerekirse takviyede çağır çökün alın amk.

Tamam anlıyorum müdürün amirin gram şeylerinde değil ama şu görüntüyüde vermeyin ya.


saulgoodmannn
Aday Memur
20 Ocak 2025 20:26

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