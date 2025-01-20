KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Ocak 2025 19:33
Çevre Şehircilik Antalya atananlar

Tüm atanan arkadaşları tebrik ediyorum. Antalya?ya atanan arkadaşlar ile bu başlık altında buluşursak süreç hakkında bilgi alışverişi yapabiliriz

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