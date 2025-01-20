Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 19:40
adanaya tayin 31 Aralık
başlama yapan oldu mu nereye veriyorlar ayrıca nerde ev tutmak mantıklı orda görev yapan arkadaşlarımıza sorum.

Ssssss11
Aday Memur
20 Ocak 2025 19:43
başlama yapan oldu mu nereye veriyorlar
Toplam 1 mesaj

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