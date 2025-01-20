Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


20 Ocak 2025 19:44
İyi eğlenceler,keyifli vakitler..
Evet.. Anlaşıldı,gereği düşünüldü.. Takribi 7 senedir devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar neticesinde FK ve çetesi hakkında nihayet karar duruşmasına gelindi.. Birazdan karar metni açıklanacak.. Hazır mısınız? Sabırsızlanmayın ve acele etmeyin.. Sanıklar FK,FŞ,OS,TE,EG,HF,SS ve RT nin son savunmaları alındı ve avukatları dinlendi.. Sanıkların tümü iyi hal indiriminden ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.. Yüce Türk milleti adına.. FŞ,OS,TE ve EG hakkında sahtekarlık,dolandırıcılık,nitelikli dolandırıcılık,yardım ve yataklık suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası.. HF ve SS hakkında üstün sahtekarlık,yağma,iltimas ve diğer suçlardan 12 yıla kadar hapis.. FK hakkında organize suç örgütü kurma,yönetme,kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,tehdit suçlarından 15 yıla kadar hapis ve artı para cezası.. Dosyaları ayrılan AY ve SA nın haklarında bulunan yakalama kararının devamına,yakalandıkları yerde mahkememize intikaline ve gerekli cezai yaptırımlar sonrası yurtdışına deporte edilmelerine ve haklarında süresiz giriş yasağı uygulanmasına.. Diğer sanık RT ise tehdit,şantaj,suç ve suçluyu övme,diğer örgüt üyelerinin aralarındaki koordinasyonu sağlama ve alavere,dalavere suçlarından 7,5 yıl hapis.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.. Kalın sağlıcakla..

Maverıck
Şube Müdürü
20 Ocak 2025 20:14
ayrıca yine dosyası ayrılan bir diğer sanık AG hakkında da örgüt üyelerini koruma ve kollama suçundan 5 yıla kadar hapis cezası takdir edilmiştir..
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