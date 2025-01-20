Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 20:10
aday öğretmen görevlendirme isteyebilir mi ?
aday öğretmen bulunduğu ilçede görevlendirme isteyebilir mi ?

kimininduası
Aday Memur
20 Ocak 2025 20:16

evet hocam isteyebilirsiniz. yapan çok...


Setthhh
Aday Memur
20 Ocak 2025 20:22
belli bir süresi var mı hocam bunun
Toplam 2 mesaj

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