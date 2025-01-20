Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2025 21:27
Emeklilik Sgk

Arkadaşlar iyi akşamlar. 26 yıllık çalışmadan sonra emeklilik dilekçesi verdim. E devlette hitap ilk aylık başvurusu uzmana gönderildi diye bir ibare mevcut. Bu manada? İkinci olarak o uzman neleri kontrol ediyor ve neye dikkat ediyor? Bu konuda görüş verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum şimdiden.

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