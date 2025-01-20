Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 22:04
Kamu Yönetimi Büro Personeli Ataması Hakkında

Arkadaşlar herkese merhabalar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahibim. Kpss P3 : 75 puana sahibim. Çevre Şehircilik alımına başvurdum fakat 80 puanda kapattı. Bu sene büro personeli alımları hangi kurum ve hangi puana düşer ? Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.

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