50 yaşa 1 senedan az kala doğuya tayin olurmu

Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 1976 Nisan doğumluyum 2025 yılının tayin ayı olan temmuz ayında 49,5 yaşında olacağım sizce 2. şarka gitme durumum ne olur çalıştığım ilde 9. yılım ve 3. ipkam olacak konu ile ilgili olarak bilgisi olan varsa paylaşabilir mi

Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 1976 Nisan doğumluyum 2025 yılının tayin ayı olan temmuz ayında 49,5 yaşında olacağım sizce 2. şarka gitme durumum ne olur çalıştığım ilde 9. yılım ve 3. ipkam olacak konu ile ilgili olarak bilgisi olan varsa paylaşabilir mi