Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 22:51
50 yaşa 1 senedan az kala doğuya tayin olurmu
Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 1976 Nisan doğumluyum 2025 yılının tayin ayı olan temmuz ayında 49,5 yaşında olacağım sizce 2. şarka gitme durumum ne olur çalıştığım ilde 9. yılım ve 3. ipkam olacak konu ile ilgili olarak bilgisi olan varsa paylaşabilir mi

Karakartal5505
Aday Memur
20 Ocak 2025 23:42
Tasarruf tedbirleri kapsamında göndermezler bence. Çünkü 1 sene kalıp dönüyorsunuz.
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