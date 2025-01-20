Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2025 22:51
Şarktan yaş nedeniyle muafiyet

Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 1976 Nisan doğumluyum 2025 yılının tayin ayı olan temmuz ayında 49,5 yaşında olacağım sizce 2. şarka gitme durumum ne olur çalıştığım ilde 9. yılım ve 3. ipkam olacak konu ile ilgili olarak bilgisi olan varsa paylaşabilir mi


Karakartal5505
Aday Memur
20 Ocak 2025 23:42
Tasarruf tedbirleri kapsamında göndermezler bence. Çünkü 1 sene kalıp dönüyorsunuz.

poliscz35
Aday Memur
21 Ocak 2025 00:11

Bulunduğum ile 2.şarka 49.5 yaşında birini gönderdiler şimdi şubatta 50 yaştan geri dönecek


mehmetcanatak
Memur
21 Ocak 2025 00:17
Vaybe devrem 1976/10 nisan 4.ipkam ama hiç korkum yok çikarsa gidip aynı gün dilekçe vericem hayırlısı

Berkem1176
Memur
21 Ocak 2025 00:25
devrem gider gitmez dilekçe verebiliyor musun ki 2026 1 Ocak itibari ile Şubat mazret atamasi için dilekçe vermek gerekmiyormu
mehmetcanatak, 11 saat önce
Vaybe devrem 1976/10 nisan 4.ipkam ama hiç korkum yok çikarsa gidip aynı gün dilekçe vericem hayırlısı

mehmetcanatak
Memur
21 Ocak 2025 00:30
Yok devrem ben emeklilik dilekçesi vericem, zaten zor götürüyorum biraz rahatsızlığım var, anlayacağın biraz da bahane arıyorum emeklilik için
Berkem1176, 11 saat önce
devrem gider gitmez dilekçe verebiliyor musun ki 2026 1 Ocak itibari ile Şubat mazret atamasi için dilekçe vermek gerekmiyormu

maliyeci1983
Şef
21 Ocak 2025 00:31

49.5 yaştan bir abimizi sarka göndermişlerdi maalesef Ordu il emniyet Şubat atamasinda gittti 5 ay için sarka geldi adam hemde ilk ipkasinda....

50 yaşı yıl olarak doldurmanız yeterli

Şubat atamasında dilekçe ile burdaki abiler istedikleri yerlere gittiler

Berkem1176, 11 saat önce
devrem gider gitmez dilekçe verebiliyor musun ki 2026 1 Ocak itibari ile Şubat mazret atamasi için dilekçe vermek gerekmiyormu

Brse
Memur
21 Ocak 2025 08:15

2. Şark kalksın. Zulüm bitsin

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri14 günlük maaş farkı ödemesiİl emniyet müdürleri toplantısı sonuçlarıÖğretmen maaşları polis maaşını geçtiPolis maaşının gerilemesi2025 Şubat mazeret ataması Polis sandığı ikramiye tutarını güncellemişİbka adaletsizliği

Sözlük

muz 1 30 yaş mutsuszluğu 2 pazartesi günü 2 erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde 1 şu an çalan şarkı 2 çayı alıp kanepeye yanlamak 18 Adolf Hitler 1 floranbant 1 insani ilişki 1 yeni malatyaspor 1

Son Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı2024 yılında 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiYangında, öğretmenden yürek burkan açıklamaDolar ve euro ne kadar oldu?12 yaşındaki Eslem'in acılı babası konuştu

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi