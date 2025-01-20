KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2025 23:03
Son düzenlemeye göre sivil memurların sağlık raporu

Merhaba , 09/2024 tarihinde gelen düzenleme sonrası bir değişiklik var mı , adhd?den ilaç kullanımı sorun yaratmakta mı acaba?

Veyahut 18A-4 tanısı kurul için bir ret sebebi mi?

Hekim insiyatif kullanım sağlam yazabilir mi son 3 senede ilaç kullanımı varken?

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