KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 00:11
Pomem Sağlık Bilgi Formu

Benim 1 miyop, 0.75 astigmatım var. Polislik için giriş şartlarında göz bozukluğunun 2'nin altında olması gerektiğini biliyorum. POMEM sağlık formunun 14. maddesinde göz bozukluğu ile ilgili alana evet mi, hayır mı demeliyim? Hayır dersem daha sonra sorun çıkar mı, evet dersem gereksiz yere işim zorlaşır mı? Yani sonuçta sınırın altına fakat hiç yok ta değil

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