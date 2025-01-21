Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ocak 2025 00:49
birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin
malum toplu sözleşme yaklaşıyor. uzun uzadıya yapılan istişareler toplantılar reklamlar hepsi boş. 23 senedir böyle. yüzde 5 10 arası koparılan zam gene enflasyon içinde eriyecek ve zammı TÜİK belirleyecek. yüzlerce hak takep edilip sonuçta 3 5 i geçmeyen ufak artışlar ve belli meslek gruplarına yapılacak maas artirimlari yerine, memura acilen, 1- işçilerin alındığı tediye ikramiye veya kira yardımı yerine geçecek en az aylık 4000 TL ödeme verilmeli 2. işçiye verilen aylık 4000 5000 TL yemek nakdi ücreti devlet memuruna da verilmeli.. her zamanki gibi masaya oturulursa ne olacağı belli.... sonucu belli bir sözleşmede taktik degistirme zamanı gelmedi mi? - lütfen maaş artış zammını enflasyona bağlayın siz de kurtulun biz de.. .. önemli olan kuru maaşı dışında hiçbir geliri olmayan ve ilkokul lise mezunu kpss yüzü görmeden işbaşı yapan işçide olduğu gibi yan haklar kazanmaktır.. .. ne biçim sendikasıniz yahu.. akıllı olun biraz...

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