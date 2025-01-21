Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 01:21
Dilekçe

Arkadaşlar uyaptan yazılan dilekçelere kaç günde cevap geliyor acaba? Tayin itiraz dilekcesi yazdik kac gunde dönüş sagliyorlar bilgisi olan var mi acaba?

Çok Yazılan Konular

İcralık adalet personeliKurum değişikliği ?Mal bildirimi hakkında önemliVakıfbank Promosyon Güncellemesi Geri SayımıZabıt katipliğinden şoförlüğe geçiş hakkındaEkonomik buhran! (En düşük memur maaşı)Yurt dışına çıkarken bakanlık bildirim hk.Vakıfbank promosyon güncellemesiİcra Md Yrd-Yazı işleri müdürlüğü ( geçiş)Eş durumu Tayini

Sözlük

teletext 1 pazartesi günü 2 silgi gibi tükenmek 3 muz 1 berlin duvarı 1 Fakir pastası 2 marco polo 1 Adolf Hitler 1 büyük iskender 1 uzaylı 1

Son Haberler

Sadakat mı, Liyakat mı? Hülle atamalar hız kesmeden devam ediyor!21 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıYargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza18 yaşındaki gencin cesedi ormanda yanmış halde bulunduAhmet Özer hakkında yeniden tutuklama talebi

Editörün Seçimi

birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi