Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 01:21
Dilekçeye dönüş kaç gün içinde olur?

Arkadaşlar uyaptan yazılan dilekçelere kaç günde cevap geliyor acaba? Tayin itiraz dilekcesi yazdik kac gunde dönüş sagliyorlar bilgisi olan var mi acaba?

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