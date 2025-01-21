Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2025 01:57
Öğretmenin emeklilikte maaşının 1/3'e düşmesi!

Banka şube müdürlüğü yapan bir arkadaşla konuşurken eğer kendisine EYT vursaydı 52.000 TL emekli maaşı alacağını söylemişti, çok garibime gitti, doğru olup olmadığını bilmiyorum. Şu hâlde 65-70.000 maaşı olduğunu tahmin ettim. Biz öğretmenlerde emekli olunca maaş 1/3'üne düşüyor. Emekli bir öğretmen abimle konuşurken bunu teyit etme imkânımız oluyor. Öğretmenin emeklilikte de işi çok zor, Allah camiamız emeklilerine kolaylık versin!!?

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