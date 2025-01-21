Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 02:52
gönüllü 2.şark
arkadaşlar,abiler ben ilk sarkımı yaptım batıda 5. senem, bulunduğum ilden gitmek istiyorum gönüllü şark yazsam gitme olasılığım yüksekmi büyükşehirde değilim

Never give up 21
Aday Memur
21 Ocak 2025 02:56

2022 de ikinci şarkımı bitirdim gönüllü 3. Şarka gidebilir miyim

Toplam 1 mesaj

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