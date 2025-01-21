Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 08:41
Sendikaların dağıttığı takvimleri kullanan var mı?

Gördüğüm herkes çöpe atıyor. Yazık yani boş yere israf. Bunlarla ugrasacaklarina keske daha mühim şeylerle ugrassalar


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
21 Ocak 2025 09:27

Bir tek onu becerebiliyorlar, ne yapsınlar.


E.Kayı Han
Editor
21 Ocak 2025 09:33

O takvimi vermiyorsun diye sendika değiştiren istifa eden üyeler var.

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