Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2025 10:03
8 Yıl Disiplin Cezası Almayanlara 1 İlave Kademe Verilmesi Hakkında

2013 yılı Ocak ayında 4/B sözleşmeli olarak Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı) unvanıyla atandım. Aynı yılın Ekim ayında 657 4/A olarak kadroya geçtim. İlave kademe hakkından faydalanabiliyor muyum ve nasıl bir yol izlemem gerekir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

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